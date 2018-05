Italie : qui est Carlo Cottarelli, l'économiste chargé de former un gouvernement provisoire ?

En attendant les probables élections d'automne, le président italien a chargé un homme de former un gouvernement provisoire, suite à la démission de Giuseppe Conte. "Son profil est censé rassurer les Européens. Carlo Cottarelli, Européen convaincu et économiste de 64 ans, est spécialiste en finances publiques et est un ancien haut responsable du FMI (Fonds monétaire international)", explique notre journaliste Natalia Mendoza en direct de Rome.

La promesse d'une "gestion prudente des comptes publics"

Dès sa première apparition publique ce lundi 28 mai, Carlo Cottarelli a tenu à rassurer les marchés financiers et les partenaires européens de l'Italie. "Il a affirmé que son gouvernement 'assurera une gestion prudente des comptes publics', précise la journaliste. Il est surnommé 'Monsieur ciseaux' depuis qu'il a été nommé commissaire à la dépense publique pendant le gouvernement d'Enrico Letta en 2013. C'est un élément qui inquiète, car il pourrait être perçu comme un représentant de l'austérité. Cela pourrait contribuer à alimenter davantage un sentiment d'euroscepticisme auprès de la population italienne, déjà fatiguée par cette crise politique désormais la plus longue de l'Histoire républicaine d'Italie".

Le JT

Les autres sujets du JT