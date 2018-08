Viaduc de Gênes : détruit ou reconstruit ?

Suspendu à 45 mètres de hauteur, le squelette du pont Morandi (Gênes, Italie) menace de tomber sur les habitants du quartier. Alors, que faire de ce pont ? Depuis qu'une partie s'est effondrée mardi 14 août, plus de 600 riverains ont été évacués. Ils ont le cœur lourd, car ils savent qu'ils ne retrouveront peut être jamais leurs maisons. Le gouvernement a annoncé mercredi 15 août, que toutes les habitations seront détruites. Certains habitants comprennent le danger, d'autres sont désemparés. "Si on m'expulse, c'est comme si je mourais", explique l'un d'eux.

Démolir la partie restante

Les maisons ne seront détruites qu'une fois les recherches terminées et les décombres déblayés. Et quel avenir pour le pont ? Si l'édifice n'est pas trop instable, les voitures seront récupérées. Ensuite, le ministère italien des Transports souhaite la démolition de la partie restante. Un nouveau pont pourrait voir le jour à l'emplacement du pont Morandi et serait mis en service en 2019. Un second pourrait voir le jour pour désengorger les voies.

