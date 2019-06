Eurozapping : le pont de Gênes reconstruit ; transhumance quotidienne en Turquie

Début de la reconstruction du pont de Gênes. C'est en fanfare que la première pierre a été posée mercredi 26 juin. Une course contre la montre pour reconstruire cet ouvrage d'art qui relier le nord de l'Italie à Rome. Il s'effondre en août 2018, provoquant la mort de 43 personnes. Le nouveau pont doit être inauguré au printemps prochain.

Braquages à l'explosif en Allemagne

Les distributeurs automatiques attaqués en Allemagne. Le modus operandi est toujours le même. Des voleurs injectent un liquide inflammable dans le distributeur pour le faire exploser et se servir en billet. Des centaines d'attaques de ce type ont eu lieu en Allemagne. Pour l'heure, un seul de ces malfrats a été condamné à six ans et demi de prison. La police n'exclut pas qu'il y ait un jour des victimes.

La transhumance a repris en Turquie. En Anatolie, les bergers se rendent chaque jour à 2 200 mètres pour faire paître leur troupeau, soit 30 km par jour à pied. La dureté de ces voyages incessants n'entament pas la bonne humeur des bergers.

