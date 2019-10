Des déchets qui s'entassent, des stations de métro fermées... À Rome, une grève générale pour dénoncer la mauvaise gestion de la ville

À Rome, la gestion des services publics est devenue catastrophique. C'est ce que dénoncent la population et les syndicats, qui ont appelé à une grève générale vendredi.

Alessia a 27 ans, elle vit à Rome et ne supporte plus de ne pas savoir quand elle pourra prendre son métro et si ses ordures seront bel et bien ramassées. "C'est un scandale. Dans mon quartier il y a au moins cinq stations de métro avec des escalators qui ne fonctionnent pas, la station Barberini dans le centre est fermée depuis presqu'un an et les déchets, j'ai plein de photos tellement la situation est scandaleuse."

C'est vraiment triste, pour les touristes aussi.Alessia, une habitanteà franceinfo

Des poubelles qui débordent, tandis que les transports en commun ne fonctionnent pas, une situation catastrophique que dénonce la population, mais également les syndicats, qui appelaient à une grève générale vendredi 25 octobre.

La maire de Rome désignée comme responsable

Car même dans le cœur de Rome, les poubelles sont saturées, l'entreprise publique censée les ramasser est mal gérée, dénonce par exemple Federico, employé par cette société qui dépend de la mairie. "On ne peut pas s'en prendre à nous, les employés, car on reçoit des ordres et malheureusement dans la périphérie où il y a beaucoup d'habitants, la gestion des déchets se fait à la légère, alors qu'il y a plus d'attention pour le centre-ville où il y a les touristes, les politiques, la Rome qui a de l'argent."

Le coupable est tout trouvé : c'est la maire 5 étoiles de Rome, Virginia Raggi. C'est en tout cas elle que Sergio Ianiello, du syndicat UIL (l'union italienne du travail) pointe du doigt : "Rome n'est absolument pas géré par Virginia Raggi : cette ville qui a tellement de potentiel perd du terrain face à Naples, Milan, toutes les villes d'Italie." Désormais tous les syndicats ont lâché la maire de Rome, qui perd ainsi de précieux soutiens.