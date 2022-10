Italie : Emmanuel Macron va finalement rencontrer Giorgia Meloni, la nouvelle cheffe du gouvernement transalpin

En marge du sommet pour la paix et d'un entretien avec le Pape lundi, le président français va, selon l'Elysée, rencontrer dimanche soir la nouvelle patronne du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

Emmanuel Macron doit finalement rencontrer la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni, dimanche 23 octobre, à Rome, a annoncé l'Elysée, quelques heures après l'entrée en fonctions du gouvernement le plus à droite d'Italie depuis 1946.

Une rencontre qui doit avoir lieu dans le centre de la capitale italienne et non dans un palais officiel, précise l'AFP. La presse italienne évoque de son côté un entretien programmé à 19h30 dans un hôtel, en marge du sommet pour la paix qui s'est ouvert, dimanche.

Le premier dirigeant étranger à rencontrer Giorgia Meloni

Le chef de l'Etat français, qui ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis la nomination de Giorgia Meloni à la différence du chancelier allemand, du président américain et des représentants des institutions européennes, sera donc le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle cheffe du gouvernement italien.

Jusqu'au bout, Paris s'était montré très prudent sur la possibilité et même l'opportunité d'un tel tête-à-tête, la venue d'Emmnauel Macron à Rome étant réservée en priorité à un discours sur la paix prononcé dimanche lors d'un forum international et une audience avec le pape François prévue lundi matin.

Zone de turbulences ?

Mais le contexte politique italien, avec l'arrivée au pouvoir de la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia à la tête d'une coalition dominée par l'extrême droite, l'a emporté sur ces considérations. Lors de ses précédentes audiences papales, en 2018 et 2021, le président Macron avait de fait à chaque fois eu des entretiens plus ou moins formels avec les dirigeants italiens.

Les relations franco-italiennes, au beau fixe tant que Mario Draghi dirigeait la Péninsule, risquent de traverser une zone de turbulences avec l'eurosceptique et souverainiste Giorgia Meloni.

Mais en assurant être "tout à fait prêt à travailler avec elle", Emmanuel Macron a ouvert la porte à une rencontre à Rome. Et Giorgia Meloni a donné des gages à ses partenaires européens en martelant son attachement à l'Otan et sa détermination à soutenir l'Ukraine, tout en nommant des personnalités qu'ils peuvent juger rassurantes aux postes-clés des Affaires étrangères et de l'Economie.