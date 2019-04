Climat : l'appel à la désobéissance civile

Un bateau sans eau au centre de Londres (Royaume-Uni), des cyclistes qui pédalent pour faire de l'électricité à Rome (Italie), certaines tours de La Défense (Hauts-de-Seine) interdites d'accès... Des images chargées de réveiller les consciences climatiques dans le cadre de la désobéissance civile organisée partout en Europe. À Rome, 5 000 personnes étaient venus écouter Greta Thunberg, leader suédoise du mouvement de défense du climat.

"Pas le temps d'attendre

"Quand je serai suffisamment grande pour devenir politicienne, je pense qu'il sera trop tard. Nous devons agir maintenant. On n'a pas le temps d'attendre que des gens comme moi grandissent pour être aux responsabilités", estime Greta Thunberg. L'impact carbone de l'humanité sur la planète est en constante augmentation. Conséquence entre autres : les ours quittent leur habitat naturel et s'aventurent de plus en plus loin pour se nourrir.

