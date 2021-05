Chute d'un téléphérique en Italie : la thèse de l'accident se dessine

Au lendemain du drame qui a fait 14 morts et un blessé à Stresa (Italie), dimanche 23 mai, les causes de la chute du téléphérique restent inconnues. Le gouvernement italien a toutefois promis de faire la lumière sur les circonstances du drame.

Broyée sous les chocs successifs, une cabine de téléphérique a fini sa course encastrée dans les sapins, dimanche 23 mai à Stresa (Italie). Depuis 24 heures, les enquêteurs travaillent sur place, et la thèse de l'accident commence à se décider. Au moment du drame, la télécabine était quasiment arrivée au sommet. Elle est repartie en marche arrière, dans le sens de la pente, s'est écrasée contre un pilier et certains passagers ont été projetés vers l'extérieur. "La cabine est arrivée sur un pylône à vitesse très élevée, elle a rebondi de manière violente, et c'est là qu'elle s'est décrochée et a été précipitée au sol", résume Matteo Gasparini, secouriste.





Un frein d'arrêt d'urgence en cause



Sur le pylône figurent encore les traces du choc et au sol, le câble tracteur qui s'est rompu. Théoriquement, il existe une sécurité, un frein d'urgence qui maintient la cabine sur le câble porteur. Un test avait eu lieu sur cet équipement au mois de décembre dernier. Le jour du drame, il n'a pas fonctionné correctement. Le même frein a parfaitement fonctionné pour l'autre cabine, qui venait de s'élancer.