Chute d'un téléphérique en Italie : "C'est inexplicable", les remontées mécaniques "sont extrêmement contrôlées", assure le maire de La Plagne

"L'Italie et la France ont beaucoup de similitudes en ce qui concerne les contrôles, les périodicités d'entretien", a expliqué lundi 24 mai sur franceinfo Jean-Luc Boch, maire de La Plagne-Tarentaise (Savoie) et président de France Montagne, alors que 14 personnes, dont deux jeunes enfants, sont morts dimanche après la chute d'un téléphérique à Stresa, commune de la région des Grands Lacs, en Italie.

"On n'a pas connaissance en France d'un tel cas. C'est vraiment inexplicable dans un premier temps, l'enquête nous dira ce qu'il en est. En France, les remontées mécaniques sont des transports publics, et à ce titre-là, elles sont extrêmement contrôlées", avance Jean-Luc Boch.

Des contrôles réguliers

Le maire de La Plagne-Tarentaise explique qu'une "radioscopie des câbles" a lieu tous les trois à cinq ans en France, avec des "contrôles plus fréquents, plus réguliers" en cas "d'événement climatique important". "Comme tout transport public, on a un devoir de résultat, et cela est contrôlé par les services de l'Etat français", assure-t-il.

Le téléphérique de La Plagne, l'un des plus gros d'Europe, a été contrôlé "il y a trois ans", et va être "recontrôlé cette année", assure Jean-Luc Boch. En outre a lieu un "contrôle visuel journalier en exploitation", dit-il.

"Les contrôles sont suffisants", estime Jean-Luc Boch, qui rappelle que depuis 2016, "tous les exploitants de remontées mécaniques ont l'obligation de décrire très précisément l'organisation mise en place pour la sécurité des usagers", rappelle-t-il. "En continu, on a une surveillance générale de tout ce qui se passe sur tous les appareils en France", affirme Jean-Luc Boch, pour qui "on n'est jamais à l'abri d'un accident, à partir du moment où il y a de la mécanique en jeu".