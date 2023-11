Israël : attaqué le 7 octobre, le kibboutz de Kfar Aza déserté par ses habitants

Durée de la vidéo : 2 min

Après l'attaque du Hamas qui les a touchés le 7 octobre dernier, les kibboutz tentent comme ils peuvent de retrouver de la vie, en Israël. À Kfar Aza, les habitants ne sont pas revenus, mais les bénévoles et l'armée s'occupent du lieu.

Le kibboutz de Kfar Aza se trouve à deux kilomètres de la bande de Gaza, en Israël. Il a été attaqué par le Hamas le 7 octobre dernier. 800 personnes y vivaient. Les survivants n'y sont pas revenus et l'armée surveille désormais les lieux. "Les premiers jours, on a surtout pensé à tout vérifier, pour se faire une idée de ce qui s'était réellement passé. C'était vraiment le chaos, un chaos indescriptible", raconte le rabbin militaire Rabbi Yair Sakori.

Des bénévoles viennent nettoyer

Sur place, on entend l'écho des bombardements tous proches. Un Israélien bénévole, qui n'a jamais vécu sur place, est venu nettoyer les maisons et réparer ce qui peut l'être, en attendant le retour espéré des habitants du kibboutz. "C'est un honneur pour moi de venir apporter ma contribution et mon aide. Nous connaissons certains des habitants de ces kibboutz, et nous savons l'horreur qu'ils ont vécue", témoigne Yizhar Landau.