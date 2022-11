Élections législatives en Israël : Benyamin Netanyahou sur le point de faire son grand retour ?

FRANCE 2

En Israël, les premiers résultats des élections législatives donnent, mercredi 2 novembre au matin, l'avantage à l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou. Pour autant, aucune certitude absolue, il faut encore attendre les résultats officiels. Si les résultats donnés à la sortie des urnes viennent à se confirmer, Benyamin Netanyahou arriverait en tête des élections législatives et pourrait former une coalition avec ses alliés ultra-othodoxes et de l'extrême droite.

Reprendre le pouvoir

Un retour au pouvoir possible pour celui qui fut Premier ministre d'abord entre 1996 et 1999 puis pendant 12 ans, sans interruption, entre 2009 et 2021. À 73 ans, Benyamin Netanyahou ne laissera jamais tomber la politique de lui-même selon son ancien porte-parole. Bien qu'il soit inculpé pour corruption dans plusieurs affaires judiciaires, accusations qu'il nie en bloc, Benyamin Netanyahou semble en voie de réussir son pari : reprendre le pouvoir à la coalition hétéroclite qui l'avait éjecté de son siège il y a un peu plus d'un an.