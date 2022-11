Elections législatives en Israël : le parti de Netanyahou aux portes du pouvoir d'après les premiers sondages

Avec ses alliés, le Likoud est donné favori pour atteindre la majorité et ainsi former un gouvernement.

Le parti Likoud de l'ex-Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est arrivé mardi 1er novembre en première place des élections législatives selon des sondages à la sortie des urnes réalisés par trois grandes chaînes israéliennes. Les bureaux de vote du pays ont fermé à 22 heures (21 heures à Paris) et le résultat se dirige vers "une très fine majorité" pour l'alliance de Netanyahou titre par exemple le quotidien israélien Haaretz sur son site (article en anglais).

Le parti de droite de l'ancien Premier ministre Netanyahou est en effet crédité de 30 à 31 sièges, sur les 120 du Parlement, un cran devant la formation Yesh Atid du Premier ministre sortant Yaïr Lapid, qui récolterait entre 22 et 24 sièges. En cumulant les scores de ses alliés, des partis religieux et de l'extrême droite, le Likoud est donné favori pour atteindre la majorité (61 sièges) et ainsi former un gouvernement.

L'extrême-droite sur le podium

L'alliance d'extrême-droite de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben Gvir devrait constituer la troisième force de la Knesset avec 14 sièges, au coude-à-coude avec la formation de centre-droit de Benny Gantz (de 11 à 13 sièges selon les premiers sondages). Contrairement à certains scrutins précédents, les partis arabes israéliens se présentaient en ordre dispersé sous trois listes: Raam (islamiste modéré), Hadash-Taal (laïc) et Balad (nationaliste).

Evincé du pouvoir en juin 2021, Benyamin Netanyahou se tenait en embuscade lors de ces élections législatives, les cinquièmes du genre en l'espace de trois ans et demi en Israël. A 73 ans, Netanyahou, le plus pérenne des chefs de gouvernement de l'histoire du pays, pourrait donc signer un nouveau retour en force si les premières estimations se confirment. Parmi les premiers à réagir à ces sondages, le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a dénoncé mardi soir une "montée de l'extrémisme" en Israël.