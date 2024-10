Attaque iranienne sur Israël : "C'est un scénario qui était écrit à l'avance", affirme Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la paix

L'Iran a tiré mardi des missiles sur Israël en riposte à l'assassinat de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien.

"C'est un scénario qui était écrit à l'avance", affirme Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la paix, sur franceinfo mardi 1er octobre, après l'attaque iranienne sur le territoire israélien. L'État hébreu a annoncé que l'Iran avait tiré environ 180 missiles en direction du pays.

Les Gardiens de la révolution ont affirmé que cette attaque est une réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah et menacent Israël d'"attaques écrasantes" s'il répliquait. Le chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien se dit "inquiet et déçu" après cette "déflagration régionale" qui "était prévisible".

Ofer Bronchtein "ne comprends pas la communauté internationale". "Je n'ai vu ni l'Europe, ni les Etats-Unis, ni la France prendre les devants, mettre de l'ordre dans les choses et faire le nécessaire pour que la guerre à Gaza se termine", affirme-t-il.

Il appelle aujourd'hui les Etats-Unis, la France et l'Union européenne à "remettre cette volonté de trêve et de cessez-le-feu sur la table et pas seulement par des déclarations mais par des actes".