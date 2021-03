Islande : un volcan réveillé après un sommeil de 800 ans

Un volcan s’est réveillé en Islande après huit siècles de sommeil à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Reykjavik. Il ne fait pas peur aux curieux et touristes qui se sont précipités pour l’admirer au plus près.

À Fagradalsfjall, en Islande, près de Reykjavik, un volcan s’est réveillé pour la première fois depuis 800 ans. De nombreux habitants bravent le danger depuis trois jours pour admirer l’éruption volcanique, un spectacle époustouflant. Mais une telle aventure peut être dangereuse. Ces randonneurs, pour certains peu expérimentés, se sont parfois perdus sur le chemin du retour, piégés par la nuit et le mauvais temps, avant d’être récupérés par les secouristes. "Pour rentrer, on a eu des conditions météo très mauvaises, avec de la pluie, et beaucoup de vent, et des passages durs à franchir avec la lave", raconte un promeneur sauvé.

Selfie devant la lave incandescente

L’accès au volcan a d’abord été interdit, puis autorisé, avant d’être déconseillé à cause des fumées toxiques. Mais des centaines de curieux continuent à se rassembler devant la lave incandescente. Aucune habitation n’est menacée et aucun blessé n’est à déplorer.