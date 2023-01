Bernard Phelan ne s’alimente plus depuis déjà deux semaines et a maintenant entamé une grève de la soif, raconte sa sœur Caroline. Le Franco-Irlandais, professionnel du tourisme, a été arrêté en Iran en octobre, alors qu’il photographiait une mosquée. Accusé de "propagande contre le régime", il n’a jamais vu de juge. Il fait partie des sept Français actuellement détenus en Iran.

>> Iran : trois questions sur les Français retenus dans le pays

"Il ne boit plus rien depuis deux jours, s’inquiète Caroline. "Bernard, c’est quelqu’un de très fort. Il a choisi cette grève de la faim parce que c’est la seule arme qu’il a". Elle dit lui avoir envoyé un message mercredi 18 janvier au matin le suppliant d’arrêter : "S’il te plaît stop. Mange ! Bois ! On est très inquiets".

French-Irish Bernard Phelan has been on a hunger strike since New Year’s day. Today he went on a thirst strike too.@EmmanuelMacron @PresidentIRL, #BernardPhelan cannot survive long like this!



We urge you to double your efforts to bring him home! @MinColonna @IrelandForeign pic.twitter.com/xW6CqNcUkC