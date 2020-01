DIRECT. Iran : le centre de Téhéran noir de monde en hommage au général Soleimani

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IRAN

: La foule qui stationne autour de l'université ou qui défile sur plusieurs kilomètres le long des avenues Enghelab ("Révolution" en persan) et Azadi ("Liberté") agite de nombreux drapeaux rouges (couleur du sang des "martyrs") ou iraniens, mais aussi des drapeaux libanais ou irakiens. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei doit présider dans la matinée une prière en l'honneur du général.







(THE OFFICE OF THE IRANIAN SUPREM/The New York Times-REDUX-REA)

: Le centre de Téhéran est noir de monde ce matin pour l'hommage au général iranien Qassem Soleimani tué vendredi par une frappe américaine en Irak. Portrait du militaire souriant en main, la foule s'est amassée bien avant 8 heures aux abords de l'Université de Téhéran. Voici des images prises par la chaîne de télévision iranienne Al-Kawthar TV.













(AL KAWTHAR)

: On fait le point sur l'actualité pour démarrer :



• La tension est encore montée en Irak, trois jours après l'assassinat du général iranien Soleimani, tué dans un raid américain. Le Parlement irakien a réclamé au gouvernement l'expulsion des troupes américaines du pays et une faction pro-Iran a appelé les soldats irakiens à s'éloigner des bases où se trouvent les forces américaines.



• Semaine décisive pour le gouvernement, avec deux journées de mobilisations prévues en fin de semaine, et la reprise des négociations. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, a fustigé sur France 2 le sujet qui fâche, l'âge pivot, "une mesure injuste et inutile".



• Emmanuel Macron a annoncé avoir proposé "une aide opérationnelle immédiate" de la France à l'Australie pour lutter contre les incendies qui ravagent le pays et qui ont fait 24 morts.



• La SNCF, au 32e jour de la grève contre la réforme des retraites, annonce une "nette amélioration" du trafic pour aujourd'hui, alors que le trafic à la RATP restera "très perturbé".