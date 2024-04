Iran : la répression de la police des mœurs s’accentue contre les femmes

Près d’un an et demi après le décès de Mahsa Amini, la police des mœurs iranienne exhibe une brutalité croissante. En particulier contre les femmes qui ne portent pas ou portent "mal" le voile.

Dans le métro, à Téhéran, des voyageurs scandent : "Laissez la tranquille". Leur objectif, empêcher l’arrestation d’une femme par la police des mœurs. Depuis le 13 avril, l’Iran accentue sa répression envers les femmes. Les autorités ont annoncé un renforcement des contrôles sur le port obligatoire du voile dans l’espace public. Une situation qui alerte les Nations unies.

Un nouvel organe de surveillance

"Des rapports indiquent que des centaines d’entreprises ont dû fermer pour ne pas avoir appliquer la loi sur l’hidjab obligatoire", assure Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme. Le 21 avril, un nouvel organe chargé de surveiller le port du voile a été lancé. Depuis le décès de Mahsa Amini, en septembre 2022, de plus en plus d’Iraniennes retirent le voile pour exprimer une opinion politique et contester le régime. Sur les réseaux sociaux, des conseils sont donnés pour échanger et conjurer la répression.