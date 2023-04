Iran : la répression contre les femmes qui veulent s'affranchir du port du voile s'accentue

En Iran, la répression s'accentue contre les femmes qui veulent s'affranchir du port du voile. Dans les transports et les commerces, la police mais aussi certains passants contrôlent l'application de ce code vestimentaire obligatoire.

En Iran, une femme est interpellée par un policier dans le métro, qui l'oblige à couvrir ses cheveux. Dans le pays, la tension monte au sein de la population. Verbalement d'abord, à l'image d'un homme qui sermonne une pharmacienne qui n'a pas porté son voile, ou physiquement dans certains cas, comme on peut le voir dans une vidéo filmée par des caméras de surveillance d'un magasin alimentaire. On y voit un homme jeter un liquide sur des femmes non-voilées.

Des autorités iraniennes inflexibles

Les autorités iraniennes sont inflexibles. Le supermarché que l'on voit dans la vidéo sera contraint de fermer. En 24 heures, plus de 150 autres établissements commerciaux ont subi la même sanction de la part des mollahs. Le port du voile est obligatoire dans l'espace public depuis la révolution islamique de 1979, mais depuis la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, un mouvement de contestation mobilise la société iranienne, qui n'hésite plus à descendre dans la rue et à défier le pouvoir en place pour obtenir plus de liberté.