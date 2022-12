Arrestation de l'actrice iranienne Taraneh Alidoosti : "On veut qu'elle sache que nous sommes là, nous demandons sa libération", martèle Thierry Frémaux

Le délégué général du festival de Cannes salue l'engagement de l'actrice iranienne, arrêtée samedi 17 septembre.

"Nous demandons sa libération", a déclaré lundi 19 décembre sur franceinfo Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, alors que l'actrice iranienne Taraneh Alidoosti a été arrêtée samedi 17 décembre. "On veut qu'elle sache que nous sommes là, nous, et à travers nous toute la communauté internationale", a-t-il martelé sur franceinfo.

Taraneh Alidoosti est la personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec le mouvement de contestation agitant l'Iran depuis trois mois. Elle a apporté à plusieurs reprises sur Instagram son soutien aux manifestations, déclenchées par la mort de Mahsa Amini le 16 septembre. Cette Kurde iranienne de 22 ans est décédée après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, strict pour les femmes.

L’actrice Iranienne Taraneh Alidoosti a été arrêtée samedi 17 décembre en raison de son engagement en faveur du Mouvement pour la liberté dans son pays. Le @Festival_Cannes condamne fermement cette arrestation et demande sa libération immédiate. #FreeTaranehAlidoosti pic.twitter.com/wKKDtwMzTu — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) December 19, 2022

"Elle pourrait ne pas s'engager et elle le fait. Depuis quatre mois que l'Iran est en proie à tous ces bouleversements, elle n'a jamais cessé de s'engager", a confié le délégué général du festival de Cannes.

"Elle est tellement populaire en Iran qu'elle devient un peu plus dangereuse pour le régime." Thierry Frémaux à franceinfo

Des célébrités et défenseurs des droits humains appellent depuis ce week-end l'Iran à libérer l'actrice et militante. "Est-ce que c'est de l'intimidation ? Est-ce que ça va aller plus loin ?", s'est-il interrogé. "Elle fait partie de ces gens qui restent au pays et qui entendent se battre là où ils sont. C'est à la fois formidable et inquiétant pour elle", a-t-il conclu.