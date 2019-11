Iran : plus de 100 manifestants ont été tués, selon Amnesty International

Un recours "à la force létale" contre des rassemblements "pacifiques". Plus de 100 manifestants ont été tués dans le mouvement de protestation déclenché vendredi 15 novembre en Iran contre une hausse du prix de l'essence, a affirmé, mardi, Amnesty International. "Au moins 106 manifestants dans 21 villes ont été tués, selon des informations crédibles", a indiqué l'ONG de défense des droits humains dans un communiqué diffusé sur Twitter.

At least 106 protesters have been killed in Iran, according to reports we have received. Verified video footage, eyewitness testimony & info gathered from activists outside Iran reveal a harrowing pattern of unlawful killings by Iranian security forces.https://t.co/BCyRGlFxYP