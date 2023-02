Iran : l'actrice Mina Kavani appelle à la mobilisation des artistes pour faire libérer le cinéaste Jafar Panahi, en grève de la faim en prison

"Il faut que les artistes se mobilisent pour demander aux hommes politiques de réagir", a déclaré vendredi sur franceinfo Mina Kavani, actrice franco-iranienne, alors que le réalisateur iranien Jafar Panahi, emprisonné depuis six mois en Iran, a entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de sa détention. Mina Kavani, en exil à Paris depuis sept ans et interprète du dernier film de Jafar Panahi, Aucun ours, a réussi à joindre l’épouse du réalisateur : "On ne sait pas si on est écouté ou pas. On ne peut pas vraiment parler tranquillement. Elle m'a juste dit qu'elle me tiendrait au courant et que pour l'instant tout va bien."

franceinfo : Avez-vous des nouvelles de Jafar Panahi ?

Mina Kavani : Depuis le Festival de Venise, je ne l'ai plus jamais entendu. Heureusement, je suis en contact avec sa femme. Hier, je l'ai appelée parce que j'étais extrêmement inquiète. J'ai demandé des nouvelles. C'est toujours très compliqué d'appeler l'Iran. C'est aussi mon cas quand je veux contacter ma famille parce qu'on ne sait pas si on est écouté ou pas. On ne peut pas vraiment parler tranquillement. On ne peut pas se donner vraiment de vraies informations. Tout se passe d'une manière très réservé et on essaie de parler très discrètement. Mais elle m'a juste dit qu’elle me tiendrait au courant et que pour l'instant tout va bien.

Pourquoi s’est-il mis en grève de la faim ?

Est-ce que vous pensez que la place d’un réalisateur est en prison ? C'est un immense réalisateur à qui on donne tous les plus grands prix du monde. Il est respecté partout dans le monde. Dans son propre pays, il est au coin d'une prison. Ça fait bientôt neuf mois. C'est juste terrible. Il veut faire son art. Il veut juste sortir. Il en a marre, c'est tout.

Faire des films, c’est presque vital pour lui ?

Oui, oui, exactement. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai vu qu'il était de manière incroyable, extrêmement concentré sur son art, sur ce qu'il voulait tirer des acteurs de la scène, de son chef opérateur. Je me suis dit, c'est juste incroyable ! Il est vraiment pour moi l'image incarnée d'un vrai artiste qui se bat, dans toutes les situations, pour faire son art. Les Occidentaux font-ils assez pour obtenir sa libération ? À un moment donné, il faut que les artistes se mobilisent pour demander aux hommes politiques de réagir, de faire quelque chose. C'est plus possible ! En 2023 ce n'est juste pas possible. Je ne sais pas concrètement ce qu'il faut faire, mais ceux qui ont un peu de pouvoir, il faudrait qu'ils réagissent d'une manière beaucoup plus concrète que ça.