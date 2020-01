Crash en Iran : témoignages sur la zone de la catastrophe

Les témoins de l'accident racontent. Une équipe de France 2 s'est rendue sur la zone du crash d'un Boeing de la compagnie Ukraine International Airlines, dans un quartier populaire près de Téhéran (Iran). "J'ai vu l'avion survolé les maisons avec un moteur en feu, il a heurté un pylône, il a tourné, la queue de l'avion a d'abord percuté le sol et ensuite il a glissé sur plusieurs centaines de mètres", explique un homme.

"Tout ça, c'est du mensonge"

Selon les habitants, le pilote a eu le temps de manœuvrer pour épargner les maisons et ils ne veulent pas croire du missile lancé par erreur. "Tout ça, c'est du mensonge, de la rumeur, on a bien vu que c'était un accident", estime un Iranien au micro de France 2. Pour ces habitants comme pour les autorités, les accusations venues de l'Occident sont simplement un moyen de plus pour justifier les sanctions américaines et l'isolement de l'Iran sur la scène internationale.

