Crash du Boeing 737 : la piste du tir de missile iranien

L'Iran rejette l'hypothèse d'un missile iranien et dénonce des informations illogiques. Une vidéo amateur pourrait confirmer la thèse d'un tir de missile sur le Boeing 737 d'Ukraine Airlines. Selon le New York Times, la vidéo aurait été filmée par un Iranien à proximité des lieux du crash. Au ralenti, on distingue un objet lumineux qui s'élève dans le ciel avant une explosion. Il pourrait s'agir de l'impact entre le missile et l'avion.

L'Iran nie en bloc

Qu'est-il arrivé à l'appareil qui transportait 176 personnes à son bord ? La question est dans tous les esprits des Canadiens endeuillés. Jeudi 9 janvier, leur Premier ministre Justin Trudeau s'est recueilli en hommage aux 63 victimes canadiennes du crash. Il a affirmé que deux missiles auraient été tirés par l'Iran juste après le décollage de l'avion. Le tir de missile serait accidentel précise les autorités canadiennes. De son côté, l'Iran nie en bloc et demande au Canada de présenter des preuves.

