Cécile Kohler emprisonnée depuis un an en Iran : son comité de soutien "inquiet de son état de santé, notamment psychologique"

Le 7 mai 2022, Cécile Kohler et son conjoint étaient arrêtés lors d'un séjour touristique en Iran. Leurs proches demandent leur libération immédiate et dénoncent une détention "arbitraire et sans fondement".

"On est inquiet sur son état de santé, notamment sur sa santé psychologique parce qu'on sait qu'elle est dans un dénuement matériel et social", a déclaré dimanche 7 mai sur franceinfo Marine Scie, une amie de Cécile Kohler. Cela fait un an que l'enseignante et syndicaliste française est détenue en Iran.



Un rassemblement de soutien est organisé à Nanterre par son comité de soutien. Une conférence de soutien aura lieu le 10 mai à Bergerac, en Dordogne, à l'initiative du barreau de la ville, avant une mobilisation au Trocadéro, devant la Tour Eiffel, le 14 mai.





franceinfo : A-t-on des nouvelles de Cécile Kohler ?

Marine Scie : Depuis un an, on a eu trois appels qui ont duré quelques minutes. Donc, la famille a très peu d'informations lors de ces appels qui sont sous étroite surveillance. On sait peu de choses sur ses conditions de détention, donc c'est compliqué de pouvoir affirmer qu'elle va bien. On est inquiet sur son état de santé, notamment sur sa santé psychologique parce qu'on sait qu'elle est dans un dénuement matériel et social. On essaie de lui envoyer des livres, mais tout lui est refusé.

" La seule visite consulaire date du 23 novembre 2022. Depuis, aucune visite n'a été obtenue." Marine Scie à franceinfo

Pourquoi vous mobilisez-vous aujourd'hui ?

Pour deux raisons : qu'elle entende parler de la mobilisation, de cette solidarité pour l'aider, mais notre objectif c'est de sensibiliser l'opinion publique pour faire comprendre que Cécile Kohler et son conjoint sont innocents. Ils sont accusés à tort et nous souhaitons leur libération et leur rapatriement. On ne sait pas du tout si elle accède aux informations de l'extérieur, mais on espère de tout cœur qu'elle entendra parler de ce rassemblement qui réunit les membres de sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues et tous les sympathisants.

Savez-vous où en sont les actions de la France ?

On sait qu'ils font le maximum, ils ont notre confiance et on sait pouvoir compter sur eux. Mais elle n'a toujours pas eu de procès, on n'a pas d'information sur le dossier. Donc, pour l'instant la situation est bloquée. On n'a aucune visibilité, on est dans l'attente d'informations.