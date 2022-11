Cécile Kohler détenue en Iran : "Cécile est un otage d'État", clame sa famille qui crée un comité de soutien

Toute la famille de Cécile l'affirme : Cécile est un otage d'État en Iran. "C'est évident qu'elle est innocente", clame Noémie, sœur de Cécile, jointe par la rédaction internationale de Radio France. La famille de Cécile Kohler, détenue en Iran et accusée d'espionnage par Téhéran, décide d'officialiser mardi 22 novembre à 17h30, au club de presse de Strasbourg, un comité de soutien. Dans le même temps, la justice iranienne a fait savoir que deux Français, dont Cécile Kohler, sur les sept détenus actuellement en Iran, seront fixés sur leur sort prochainement.

>> Arrestation de deux Français en Iran : comment Téhéran pratique une "diplomatie des otages" vis-à-vis des pays occidentaux

Cécile Kohler est une enseignante et syndicaliste française. Elle a été arrêtée avec son compagnon Jacques Paris en mai dernier alors qu'il était venu passer des vacances en Iran. "C'est évident que les charges qui semblent être retenues contre elle sont montées de toutes pièces et n'ont aucun fondement", poursuit Noémie, qui sera le porte-parole de ce comité de soutien. "Le fait de créer un comité de soutien, c'est aussi pour appuyer les démarches diplomatiques et essayer de toquer à un maximum de portes à notre niveau pour essayer de faire avancer les choses".

"De faux aveux" extorqués "sous la contrainte"

La famille de Cécile Kohler n’a aucun contact avec elle, ne sait pas où elle est détenue. Aucun représentant consulaire n’a pu la voir. Les seules nouvelles que son entourage a eu, c'est une vidéo diffusée jeudi 6 octobre par le gouvernement iranien. On entend la détenue de 38 ans dire qu'elle "travaille pour les services secrets français". Des aveux grossiers pour sa sœur. "Ça a été un choc terrible", décrit Noémie. "On a tout de suite très bien compris ce qui se passait. On était en train de lui extorquer de faux aveux sous la contrainte".

Selon la famille de Cécile Kohler, cette vidéo est le symbole d'une crainte qui a grandi pendant six mois, "à savoir qu'elle est sans doute soumise à l'isolement cellulaire et aussi à une pression psychologique terrible", imagine sa sœur Noémie. "Au point d'en arriver à faire de faux aveux forcés. Ce n'est clairement pas elle qui parle. Ça n'a rien à voir avec ses valeurs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle défend profondément, ce qu'elle est profondément. Pour nous, ça a été un choc horrible de la voir comme ça et aussi de voir son apparence fatiguée, amaigrie, sa voix qui est tellement déformée par la peur, la tension ou peut être la fatigue qu'on a même du mal à la reconnaître".

L'attente est devenue insupportable pour sa famille. "Plus le temps passe, plus c'est dur", relate Noémie. "C'est très, très difficile de tenir sur la longueur dans cette situation, sans avoir aucune nouvelle, aucun signe de vie. Après, on s'accroche parce qu'on sait que c'est important pour elle, et que le jour où nous pourrons rentrer en contact avec elle, il faudra qu'on lui montre qu'on est fort et qu'on est derrière elle".