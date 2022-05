Deux Français ont été arrêtés en Iran, le Quai d'Orsay demande leur "libération immédiate"

Deux ressortissants français ont été arrêtés en Iran, a annoncé jeudi 12 mai le ministère français des Affaires étrangères, qui a "condamné cette arrestation sans fondement" et réclamé leur "libération immédiate". Le ministère "a été informé de l'arrestation de deux ressortissants français en Iran", selon un communiqué qui ne précise pas leur identité, au lendemain de l'annonce par Téhéran de l'arrestation de deux Européens "entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société".