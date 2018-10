Irak : le martyre des femmes libres

En 2015, Shimaa Qassem affichait un large sourire au moment de son couronnement au concours de Miss Irak. Aujourd'hui, elle est menacée de mort dans son pays, l'Irak, comme elle l'explique dans un message alarmant : "On me traite de prostituée et on appelle à me tuer", dénonce-t-elle, en pleurs, sur les réseaux sociaux. Son crime serait d'avoir osé montrer de la compassion après l'assassinat de la mannequin Tara Fares, tuée de deux balles dans la tête jeudi 27 septembre à Bagdad (Irak). Blogueuse, elle avait plus de deux millions d'abonnés. Une des personnalités irakiennes les plus influentes sur les réseaux sociaux, elle détonnait dans ce pays conservateur, elle osait toutes les photos et c'est sans doute ce qui dérangeait.

Une liberté que ces femmes irakiennes paient très cher

Un meurtre qui s'inscrit dans une inquiétante trilogie. Avant Tara Fares, une femme d'affaires et deux directrices d'instituts de beauté avaient été retrouvées mortes en Irak. Une enquête est en cours pour savoir si ces différents meurtres auraient été commis par les mêmes commanditaires. Ce qui est sur c'est que les femmes émancipées irakiennes paient très cher leur mode de vie et leur liberté.

