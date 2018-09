Tara Fares, jeune blogueuse et Miss Irak 2014, assassinée

Son visage était l'un des plus connus au Moyen-Orient. Tara Fares, Miss Irak 2014, partageait vidéos et photos avec près de trois millions de personnes sur internet. Jeudi 27 septembre, elle a été assassinée en pleine rue à Bagdad, au volant de sa Porsche. Sur une vidéosurveillance, on voit l'homme qui vient de tirer, s'enfuir sur un scooter avec un complice.

Deux autres femmes tuées

La jeune femme aurait-elle payé le prix de sa liberté de ton ? Après un séjour en Europe, Tara Fares était rentrée en Irak avec tous les codes des jeunes occidentales, ce qui lui valait de nombreuses critiques. Sa mort a suscité une énorme émotion dans son pays, et des réactions jusqu'en France. L'assassinat survient un mois après la mort suspecte de deux autres irakiennes célèbres sur les réseaux sociaux. Le gouvernement irakien a condamné cette série de décès, mais les auteurs n'ont toujours pas été identifiés.

