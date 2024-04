Reportage "Si ce n'est pas Modi, alors qui gagne ?" : le dilemme des jeunes électeurs en Inde pour les législatives

Les moins de 25 ans représentent 40% de la population en Inde et sont forcément très courtisés par les partis politiques. franceinfo est allé à la rencontre de jeunes femmes et jeunes hommes qui s'apprêtent à voter.

Comme 130 millions d'autres jeunes en Inde, Prashant, 26 ans, est appelé à voter pour les élections législatives à partir de vendredi 19 avril. Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, pourrait être réélu pour un troisième mandat, malgré certaines polémiques et critiques qui l'entourent.

Mais Prashant tire surtout un bilan économique des mandats du dirigeant. "Lorsque Modi est arrivé au pouvoir, l'Inde était au 10ᵉ rang mondial. Nous sommes désormais numéro cinq, donc à mon avis, on s'en sort plutôt bien", constate le jeune homme, satisfait." J'espère que nous deviendrons la troisième économie mondiale avec un PIB de 5 000 milliards de dollars au cours du prochain mandat de ce gouvernement." C'est d'ailleurs l'objectif de Narendra Modi d'ici cinq ans.

Une "aura" qui séduit certains

Nettement plus critique, cet autre jeune homme énumère ce qui ne va pas depuis que le Premier ministre et son parti sont arrivés au pouvoir il y a dix ans. "Les prix augmentent, le chômage augmente également. Dans mon état, l'Ariana, le taux de chômage est de 35 %. Malgré cela, le BJP [parti politique de Narendra Modi] joue sur la politique des castes et sur la religion. Tout tourne autour des hindous et des hindous", se désole-t-il."Ils [le BJP] accusent désormais les musulmans d'être une menace pour les hindous, alors qu'ils ne représentent que 15 % de la population. Je ne voterai jamais pour lui."

Dans une université privée, Saisha et son amie Tasha, l'une se destine à devenir styliste, l'autre au journalisme. Ces deux jeunes filles de 20 ans, issues de milieux aisés, voient en Narendra Modi le seul candidat capable d'incarner l'Inde d'aujourd'hui. "Modi a cette aura, ce leadership, cette compétence et cette présence qui influencent beaucoup de gens", estime Saïsha.

Son amie, elle, ne voit surtout pour qui d'autre elle pourrait voter. "En fin de compte, si ce n'est pas Modi, alors qui gagne ? Tu peux voter pour Rahul Gandhi, mais la situation ne fera qu'empirer." Le descendant de la dynastie des Gandhi, qui dirige l'historique parti du Congrès, souffre d'un déficit d'image face à la machine de guerre de Narendra Modi.