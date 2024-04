Reportage "Les pauvres s'appauvrissent" : en Inde, les inégalités se creusent malgré les programmes mis en place par Narendra Modi

Les Indiens votent à partir de vendredi 19 avril pour élire leurs députés. Le vote va s’étaler sur six semaines. Avec une croissance de 7%, l’Inde se veut un modèle de réussite économique mis en avant par Narendra Modi. Pourtant, les inégalités n’ont jamais été aussi importantes. Elles se sont même creusées au cours de la dernière décennie. Le Premier ministre, qui brigue un troisième mandat, espère tirer parti des programmes d’aides (accès au logement, à l’eau potable…) qu’il a mis en place à destination des plus pauvres. Franceinfo s'est rendu à New Dehli avant les élections législatives.

Des barres d'immeubles ont été récemment construites dans le quartier de Govindpuri, dans le sud de New Delhi. Près de 3 000 personnes y sont logées, comme Anita, qui habitait dans un bidonville. "Narendra Modi a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Je vivais dans un endroit délabré, mais il m'a fourni un bon logement. C'est un beau geste pour les pauvres, et j'en suis heureuse."

Le Premier ministre indien a-t-il eu une arrière-pensée électorale quand il a prolongé, juste avant la campagne, la distribution gratuite de vivres qu'il avait instaurée au moment de la crise du Covid ? Trois kilos de riz et deux kilos de blé par mois et par famille récupérés dans des petits magasins, d'où l'on repart avec des sacs à moitié remplis. Environ 800 millions de personnes bénéficient de cette aide alimentaire.

Des immeubles du quartier de Govindpuri, dans le sud de New Delhi, en Inde. (FABIEN GOSSET / RADIOFRANCE)

Les inégalités se creusent

"Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent, c'est ce que représente pour nous le statut de l'Inde en tant que cinquième économie mondiale", déclare une femme qui gagne sa vie comme domestique. C'est exactement ce qui ressort d'une étude réalisée en mars dernier par l'équipe de Thomas Piketty. On y apprend qu'en Inde, les plus fortunés, soit 1% de la population, détiennent plus de 22% de la richesse totale du pays.

"1% de la population se partage environ 40% de l'économie." Amit Tora, de l'université Jawaharlal-Nehru à franceinfo

"Aujourd'hui nous sommes plus inégalitaires qu'à l'époque britannique, déplore Amit Tora, qui travaille sur les inégalités à l'université Jawaharlal-Nehru, à New Delhi. La différence entre les riches et les pauvres n'était pas si grande, aujourd'hui c'est ahurissant. C'est la pire au monde. Certains chiffres indiquent qu'il faudra 400 ans à un ouvrier pour gagner autant qu'un PDG en une année."

En dépit du creusement des inégalités, Narendra Modi demeure étonnamment populaire parmi les plus démunis, résignés à assurer leur survie quotidienne.