Inde : vers une limitation du nombre d'enfants ?

Dans certaines régions de l'Inde, comme au Rajasthan, il existe une loi unique au monde. Cette loi interdit aux fonctionnaires d'avoir plus de deux enfants. Au-delà, ils encourent des sanctions. Ummed Singh Rathore l'a appris à ses dépens, alors qu'il cherchait du travail. "J'ai été embauché pour être gardien à l'Assemblée du Rajasthan. Plus tard, le directeur m'a convoqué et m'a dit que mon embauche était annulée", explique-t-il.

"Pourquoi le gouvernement interfère dans nos vies privées ?"

La raison de l'annulation de son embauche ? Ummed Singh a trois filles, et donc la loi l'empêche d'accéder à un poste de fonctionnaire. "J'ai trois enfants, mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi le gouvernement interfère dans nos vies privées ? Il est censé nous aider, au contraire", déplore-t-il. L'Inde est en état de surpopulation avec presque 1,4 milliard d'habitants. Le pays va bientôt dépasser la Chine. Face à ces défis, les autorités cherchent des solutions.

Le JT

Les autres sujets du JT