Inde : périple à bord du train des maharadjahs

Au milieu de la nuit à New Delhi (Inde), il se trame quelque chose dans une petite gare. Des tapis rouges, des drapeaux et des banderoles de fleurs sont sortis. Au total, une vingtaine de personnes s'affairent. Une décoration démesurée à l'image du train hors norme qui va entrer en gare : le Maharadjah express, un train mythique, l'un des plus fastueux au monde.

Derniers préparatifs avant le départ

Le train compte 23 wagons, soit près de 700 mètres de luxe. De New Delhi à Bombay, le train embarque les voyageurs pour un périple de 2 000 kilomètres. Pendant une semaine, nous allons suivre le quotidien du personnel de cet immense train. Une nuit à bord coûte près de 1 500 €, le service doit être irréprochable. C'est le jour du départ. Le directeur passe tout en revue une dernière fois.

