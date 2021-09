Inde : un pays à la conquête du vin

Faire pousser du raisin à 700 mètres d’altitude pour en faire du vin, voici le pari fou tenté par des entrepreneurs indiens il y a plus de vingt ans. Contrairement à la plupart des pays européens, l’Inde n’a pas la cuture du vin. "Les Indiens ne grandissent pas avec le goût du vin", indique un ingénieur agricole. Près de 85% de la population ne boit pas de vin, mais une part de la population de plus en plus grande s’y intéresse.

Le vin, reflet d’une image de luxe dans la société

Chaque jour, de nombreuses personnes se rendent dans le site de production de Bangalore (Inde) afin de découvrir les secrets de cette boisson, qui rendrait sophistiqué. "On a tous regardé des films d’Hollywood dans lesquels on boit du vin. Pour nous, c’est fascinant d’en apprendre plus et d’y goûter", explique un étudiant indien.

Cet intérêt pour le vin suscite la joie de Godwin Pereira, guide œnologique. "Les gens qui viennent ici sont très curieux. Ils veulent tout savoir sur le vin". Malgré ces efforts et quelques médailles remportées, les productions viticoles du pays ont toujours du mal à s’exporter. Pour Rajeev Samant, fondateur du domaine, la qualité de ses productions ne fait qu’augmenter au fil des années. Une amélioration qui se ressent dans les chiffres d’affaires du domaine, en progression de 15% chaque année.