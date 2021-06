Inde : le nouveau pays du vin ?

L'Inde produit de plus en plus de vin, et certains sont réputés. Les Indiens s'y intéressent également davantage.

Les vignes qui produisent l'un des meilleurs vins de l'Inde poussent sur des terres arides : il s'agit d'un cépage importé de France, la Syrah. La saison des vendanges a lieu en mars. Vrushal Kedari, vigneron indien formé en Californie, travaille pour Fratelli, l'une des premières marques à s'être lancée dans la production de vin en Inde. "On veut montrer à l'Inde qu'elle peut être fière et produire du bon vin, dans de bonnes conditions", lance-t-il.

Des Français embauchés pour améliorer le vin indien

De plus en plus de terres agricoles se transforment en vigne : leur nombre a doublé en quinze ans. Les Indiens s'intéressent de plus en plus au vin : le marché est en constante progression, même si aujourd'hui seulement 2% des habitants disent consommer du vin. Mathias Pellissard, œnologue français, a été embauché il y a 11 ans par Grover Zampa pour produire un vin de qualité. "On fait des dégustations à l'aveugle avec des vins étrangers, et on se place très très bien", estime-t-il.