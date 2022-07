Inde : un glissement de terrain fait 20 morts et plus de 40 de disparus

Un glissement de terrain dans un camp de construction ferroviaire du nord-est de l'Inde a fait au moins 20 morts et plus de 40 disparus, a annoncé l'armée vendredi 1er juillet.

Le glissement de terrain a eu lieu jeudi 30 juin dans l'Etat du Manipur, frappé par de fortes précipitations ces dernières semaines. La plupart des victimes étaient des soldats de réserve des forces territoriales qui travaillaient sur un projet de voie ferrée. Quelque 18 personnes ont été récupérées saines et sauves, selon l'armée, et les secours tentaient toujours de retrouver les 15 réservistes et 29 civils toujours portés disparus.

Au début de l'année, au moins dix personnes ont péri dans de telles catastrophes naturelles à la suite de pluies d'une violence inhabituelle dans plusieurs parties de l'Inde. Des phénomènes météorologiques extrêmes favorisés par le réchauffement climatique, selon les experts, et par la déforestation ou les barrages construits dans le pays.