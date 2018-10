Inde : un accident de train cause la mort de dizaines de personnes

Vendredi 19 octobre, en Inde, dans le nord du pays, la foule est réunie près d'une voie de chemin de fer et est dense. Les habitants sont venus pour une fête hindoue très populaire. La statue d'un démon est brûlée, les pétards et les feux d'artifice crépitent. Les fidèles n'entendent pas le train qui arrive à grande vitesse. Ce dernier percute la foule de plein fouet. Le bilan provisoire est de 60 morts et d'une soixantaine de blessés.

15 000 morts chaque année dans des accidents de train

La compagnie ferroviaire estime ne pas être responsable. "La fête était organisée près de la voie de chemin de fer et la compagnie ferroviaire n'en était pas avertie. Si nous l'avions su, nous aurions donné des instructions", a déclaré Manoj Sinha, un responsable de l'entreprise. La foule, elle, réclame justice. Une enquête a été ouverte et les autorités ont annoncé le versement de 6 000 € aux familles de chaque victime. C'est le plus grave accident ferroviaire depuis début janvier en Inde, où près de 15 000 personnes meurent chaque année dans des accidents de train.

