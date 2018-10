Inde : au moins 50 personnes sont mortes après avoir été happées par un train

Au moins 50 personnes sont mortes et plus de 60 ont été blessées en Inde après avoir été percutées par un train, vendredi 19 octobre. Ces fidèles étaient rassemblés pour un festival hindou à Amritsar, dans l'Etat septentrional du Pendjab. Lors du drame, de très nombreuses personnes se trouvaient sur la voie ferrée pour assister à un spectacle pyrotechnique pendant les célébrations du jour de Dussehra, une fête très populaire dans le nord du pays.

Des habitants et des policiers entourent les victimes de l'accident de train qui a endeuillé les célébrations du jour de Dussehra, vendredi 19 octobre à Amritsar (Inde). (MUNISH SHARMA / REUTERS)

"Il y avait beaucoup de bruit, au moment où les feux d'artifice étaient tirés, et elles ont été incapables d'entendre le train approcher", a expliqué un responsable de la police présent sur place. Le train "arrivait très rapidement", a précisé sur une chaîne de télévision locale un témoin, qui a dit avoir vu un deuxième train par la suite heurter la foule. "Tout le monde courait de manière désordonnée et soudain un autre train a percuté des groupes de gens."

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a ordonné une enquête sur l'accident et annoncé le versement de 500 000 roupies (environ 6 000 euros) de dédommagement pour chaque victime. "Nous avons des informations selon lesquelles entre 50 et 60 personnes sont mortes. Nous avons demandé aux hôpitaux de rester ouverts toute la nuit pour que les blessés puissent être soignés", a-t-il déclaré à la presse.

"C'est une tragédie déchirante", a réagi sur Twitter le Premier ministre indien Narendra Modi, qui s'est engagé à consacrer 137 milliards de dollars (119 milliards d'euros) sur cinq ans pour moderniser le réseau ferroviaire en décrépitude.

Extremely saddened by the train accident in Amritsar. The tragedy is heart-wrenching. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones and I pray that the injured recover quickly. Have asked officials to provide immediate assistance that is required.