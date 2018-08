Inde : Rishikesh, le point de rendez-vous des fans des Beatles

Les touristes posent devant les fresques à la gloire des Beatles. Dans ce temple du nord de l'Inde, aux pieds de l'Himalaya, les fans du groupe de rock anglais affluent par milliers. Car c'est ici à Rishikesh, en 1968, que les Beatles ont écrit l'une des plus belles pages de leur répertoire. La spiritualité et la méditation leur ont inspiré les morceaux de l'album blanc, un des plus grands de l'histoire du rock.

Le site était abandonné

"Ça a créé une curiosité autour de la spiritualité indienne, du yoga et de la méditation auprès des touristes étrangers. Ça a aussi complètement transformé l'industrie du tourisme", explique Raju Gusain, un journaliste local. Il y a deux ans, le site abandonné a été entièrement réhabilité. Pour financer les expositions, l'entrée devient payante pour les étrangers qui doivent désormais débourser 7 euros 50.

