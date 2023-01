Inde : le pays prend de plus en plus d'ampleur sur la scène internationale

Alors que l'Inde célébrait le Republic Day, jeudi 27 janvier, le pays, qui dépassera bientôt la Chine en nombre d'habitants, prend une place mondiale de plus en plus importante, après avoir pris la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU avant celle du G20, pour un an.

C'est le 14 Juillet indien. Jeudi 27 janvier, à New Delhi, était célébré le jour de la République, avec un très spectaculaire défilé militaire et des milliers de figurants. Une parade pour marquer le 75e anniversaire de la fin de la domination coloniale britannique dans le pays. Un défilé en présence Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde depuis 2014. En septembre dernier, il était à Samarcande, en Ouzbékistan, au sommet des pays non alignés, ceux qui refusent de se placer sous l'influence des États-Unis. À cette occasion, il a critiqué Vladimir Poutine sur les raisons de la guerre que la Russie mène en Ukraine.

L'Inde et la Russie, un partenariat majeur

Narendra Modi et Vladimir Poutine, deux alliés sur le papier. Car l'Inde est depuis longtemps dépendante de Moscou pour son armement, notamment. Porte-avions, chars, avions de chasse, jusqu'à 70% de l’arsenal militaire indien vient de la Russie. L'Inde achète également des millions de barils de pétrole russe à prix cassés. L'Inde, plus grande démocratie du monde et bientôt pays le plus peuplé avec plus d'un 1,4 milliard d'habitants, devant la Chine.