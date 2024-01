Inde : le nouveau défi des entreprises françaises

L’actuelle cinquième puissance économique mondiale, l’Inde, pourrait d'ici moins d'un demi-siècle atteindre la deuxième position. De grands groupes français y prospèrent, mais de plus petites entreprises ont aussi fait le choix de s’y installer, non sans difficultés. - (France 2)

La chaîne de boulangerie française Paul vient d’ouvrir son quatrième restaurant en Inde, dans le centre commercial le plus fréquenté de New Delhi. Il a déjà ses habitués. "Je viens deux fois par semaine", assure une cliente. Avec une classe moyenne grandissante et un pouvoir d’achat en hausse, l’Inde est devenue pour le groupe français une priorité pour le groupe français ces dernières années.

"Les codes ne sont pas les mêmes"

Plus de 1 000 entreprises françaises sont désormais implantées sur le territoire, et emploient 400 000 personnes, notamment dans l’aéronautique, un secteur qui explose. Suresh Latchoumanassamy, un homme français d’origine indienne, est en déplacement dans le pays, doit signer des nouveaux contrats pour son entreprise de sous-traitance, Segula. Il a rendez-vous avec l’une des plus grandes entreprises du pays, qui conçoit notamment des aéroports.