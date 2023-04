Inde : en plein développement, le pays aspire à devenir une puissance mondiale

Article rédigé par A. Forget, M. Boyer, U. Cailloux - France 2

Longtemps effacée derrière la Chine, voisine et rivale, l'Inde bénéficie de la plus large population du globe et voit sa croissance progresser. De quoi lui faire espérer s'installer comme une grande puissance à l'échelle internationale.

L'Inde concentre les regards du monde entier. Le pays, désormais le plus peuplé de la planète, affiche une bonne santé économique, avec 6% de croissance prévue pour 2023, dans un contexte mondial morose. Puissance démographique, économique mais aussi culturelle, le sous-continent se rêve à présent en grande puissance sur la scène internationale et s'affirme face à la Chine, sa principale rivale. Passée cinquième puissance économique mondiale Dans sa quête de reconnaissance, l'Inde a accueilli avec fierté, en septembre dernier, son passage au rang de cinquième puissance économique de la planète. Le pays a émergé en quelques années seulement. "Il y a aujourd'hui une capacité d'attraction de l'économie indienne qui va dans le sens du retour de la puissance, c'est-à-dire être à nouveau respecté après trois, quatre siècles de domination extérieure", précise Jean-Joseph Boillot, spécialiste de l'Inde et conseiller à l'Iris. Sur la scène internationale, l'Inde opte pour la stratégie du multi-alignement.