Inde : Bombay, une ville au bord de l’implosion

Plus d’1,4 milliard d’habitants peuplent l'Inde. À Bombay, à mesure que la ville s’enrichit et s’étend, les bidonvilles se multiplient. Entre les deux, la classe moyenne vit à l’étroit. Reportage.

Tentaculaire et fascinante, Bombay, capitale économique de l’Inde, a connu ces dernières années l’une des plus fortes croissances démographiques du pays : huit millions d’habitants supplémentaires en 30 ans. Les embouteillages augmentent, la pollution explose et l’accès à l’eau potable manque. Dans les grandes gares de la métropole, des millions de travailleurs se croisent aux heures de pointe. Les trains sont si bondés qu’ils doivent circuler les portes ouvertes.

Pression intense sur l’immobilier

À mesure que la population augmente, les prix de l’immobilier explosent, à cause d’une forte demande. Dans certains quartiers, ils atteignent 10 000 euros le m2. Les plus pauvres ont de plus en plus de mal à se loger. Makarand Tasgaonkar, assistant social de 52 ans, vit avec toute sa famille dans 14m2. "On aimerait déménager, mais on n’a pas les moyens. Ni pour acheter, ni même pour louer", déplore-t-il. Même la classe moyenne peine à se loger. Au cœur des bidonvilles, on trouve désormais des ingénieurs, des enseignants ou des commerçants.