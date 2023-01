Inde : dans les secrets du pays premier producteur de la fibre de jute

Parmi les solutions de remplacement du plastique, il y a notamment les sacs en toile de jute. Le premier producteur de ce matériau est l'Inde où des millions d'agriculteurs vivent de sa culture.

À l’autre bout de la planète, sur les terres tropicales de l’Inde, pousse un textile recherché dans le monde entier : du jute. L’Inde en est le plus gros producteur mondial. Tous les ans, après la mousson, des hommes en coupent plusieurs kilos chaque jour et à la main. "Le jute, on peut en faire des sacs, mais aussi des vêtements et tout un tas d’objet de bonne qualité", affirme Subhodip Ghosh, ramasseur de la fibre de jute. Après la révolte, le jute repose dans un bassin pendant 15 jours pour macérer.



Confectionner des sacs écologiques en jute



À plus de 9 000 km de là, en France, on le retrouve depuis quelques années à la sortie des supermarchés. La fibre de jute indienne permet de confectionner des sacs qui se sont introduits dans vos caddies. Naturel, le jute est réputé pour être plus écologique face au plastique. En Inde, dans une usine, 2 500 ouvriers transforment ainsi le jute en tissu. De plus en plus d’entreprises indiennes espèrent tirer profit de la mauvaise réputation du plastique.