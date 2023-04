Inde : comment subvenir aux besoins alimentaires de 1,4 milliard d’individus ?

L'Inde devrait devenir d'ici la fin du mois le pays le plus peuplé du monde, devançant la Chine, avec près d'un milliard et demi d'habitants. Mais comment nourrir toute cette population ? Aujourd'hui, des millions d'Indiens souffrent de la faim.

C’est un défi immense que l’Inde va devoir relever ces prochaines années : parvenir à nourrir une population qui ne cesse d’augmenter et qui compte déjà plus d’un milliard d’individus. Avec la même surface agricole, le pays va-t-il pouvoir assurer son auto-suffisance alimentaire ? Dans le nord de l’Inde, le grenier à blé du pays, un producteur à le sourire. Ses champs vont lui donner une bonne récolte. "Je produis 1 000 tonnes (...), c’est une grosse production. Les autres agriculteurs de la région produisent autant, voire plus que moi", affirme-t-il.



1 habitant sur 5 est aujourd’hui mal nourri

Le pays a mené dans les années 60 sa révolution verte. Pour mettre fin aux famines, l’Inde est passé à une agriculture intensive et mécanisée. Ses rendements ont ainsi explosé. Pour produire plus, l’Inde utilise engrais chimiques et pesticides mais elle a surtout besoin d’irriguer ses terres en grande quantité. Résultat, les nappes phréatiques se vident. Un agriculteur a ainsi dû pomper plus profond que d’habitude. Le pays détruit son environnement et laisse dans le même temps des centaines de millions d’Indiens à l’écart de son développement. Près d’un habitant sur cinq est aujourd’hui mal nourri.