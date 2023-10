Inde : au moins 10 morts et 102 disparus dans le débordement d'un lac himalayen

Les dégâts, considérables, s'étendent à plus de 120 kilomètres en aval. Les routes de la région sont "gravement" endommagées et 14 ponts ont été détruits, selon les autorités.

Des sauveteurs indiens sont à la recherche d'une centaine de personnes portées disparues dans une vallée du nord-est de l'Inde. Des crues subites provoquées par le débordement d'un lac glaciaire himalayen y ont fait plusieurs morts, ont rapporté jeudi 5 octobre les autorités. "Au moins 10 personnes ont été tuées et 102 autres sont portées disparues", a précisé Prabhakar Rai, directeur de l'autorité de gestion des catastrophes de l'Etat du Sikkim. Parmi les disparus figurent 22 soldats, a ajouté l'armée. Un vingt-troisième a pu être secouru. L'armée s'efforce de rétablir les connexions téléphoniques et de fournir "une aide médicale aux touristes et aux habitants bloqués", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

D'importantes destructions

La zone touchée, une région montagneuse et isolée de l'Himalaya, se trouve près de la frontière avec le Népal et la Chine. Le lac Lhonak, qui a débordé mercredi, entraînant d'importantes destructions dans une vallée en aval, est situé au pied d'un glacier proche du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde. Un véritable mur d'eau s'est ensuite déversé dans une rivière déjà gonflée par les pluies de mousson. Les eaux ont détérioré un barrage et emporté des maisons et des ponts, entre autres "sérieuses destructions", a décrit le gouvernement du Sikkim. Les dégâts, considérables, s'étendent à plus de 120 kilomètres en aval, les routes de la région sont "gravement" endommagées et 14 ponts ont été détruits, selon les autorités. Le Premier ministre indien Narendra Modi a promis "tout le soutien possible" aux populations affectées.