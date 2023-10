En images Inde : inondations et dévastation après le débordement d'un lac glaciaire de l'Himalaya dans une vallée du nord-est du pays

Au moins quatorze personnes sont mortes et plus d'une centaine d'autres sont portées disparues dans plusieurs villes de l'Etat indien du Sikkim, selon le dernier bilan provisoire des autorités, jeudi à la mi-journée.

Des crues subites et destructrices. Le lac Lhonak, situé dans l'Himalaya, a débordé, mercredi 4 octobre, entraînant d'importants dégâts dans une vallée du nord-est de l'Inde. Un mur d'eau s'est déversé dans une rivière déjà gonflée par les pluies de mousson. Ces inondations, survenues dans une région montagneuse et isolée de l'Himalaya, proche de la frontière avec le Népal et la Chine, ont détérioré un barrage et emporté notamment des maisons et des ponts, a déclaré le gouvernement de l'Etat du Sikkim. Au moins 14 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres sont portées disparues, selon le dernier bilan provisoire établi jeudi à la mi-journée.

Les inondations provoquées par les débordements de lacs glaciaires, souvent accompagnées de chutes de roches, sont plus fréquentes à mesure que les températures mondiales augmentent et que la fonte des glaces s'accentue, du fait du réchauffement climatique. Entre 2011 et 2020, les glaciers de l'Himalaya ont fondu 65% plus vite qu'au cours de la décennie précédente, selon un rapport publié en juin par le Centre international pour le développement intégré des montagnes (Icimod).

Des militaires conduisent des opérations de recherches, le 5 octobre 2023, pour tenter de retrouver des survivants après les inondations qui ont frappé la veille l'Etat du Sikkim. (MINISTERE DE LA DEFENSE INDIEN / AFP)

Un pont en acier a été détruit par les inondations sur la rivière Teesta, en Inde, le 4 octobre 2023. Un barrage a également cédé dans la région. (ARMEE INDIENNE / AFP)

Des rues inondées dans la vallée de Lachen, en Inde, après le débordement d'un lac glaciaire le 4 octobre 2023. Des dégâts considérables s'étendent à plus de 120 kilomètres en aval. (ARMEE INDIENNE / AFP)

Des habitants sont évacués de la ville de Muguthang, en Inde, le 4 octobre 2023. Plus d'une centaine de personnes sont portées disparues, selon un bilan encore provisoire, après des crues subites provoquées par le débordement d'un lac glaciaire himalayen. (MINISTERE DE LA DEFENSE INDIEN / AFP)

Des immeubles inondés dans la ville de Rangpo, le 5 octobre 2023. Les inondations sont relativement fréquentes en Inde et y causent de nombreux dégâts, notamment pendant la mousson, de juin à septembre. Mais, en octobre, la mousson est d'habitude quasiment terminée. (PRAKASH ADHIKARI / AP / SIPA)

Duex voitures sous l'eau dans la ville de Rangpo, le 5 octobre 2023. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a promis "tout le soutien possible" aux populations affectées par ces crues dans la vallée de Lachen (Sikkim). (PRAKASH ADHIKARI / AP / SIPA)

Le lac Lhonak a perdu une superficie d'eau d'environ 105 hectares, l'équivalent de 150 terrains de football, le 4 octobre 2023. L'eau s'est ensuite déversée dans des rivières déjà gonflées par les pluies de mousson, comme celle de la Teesta. (ARMEE INDIENNE / AFP)