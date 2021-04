Covid-19 : l’Inde est dépassée par la crise sanitaire

Dans la rue, un homme est en larmes, dévasté par le décès de son frère. Chaque jour en Inde, ce sont les mêmes scènes de détresse et de désespoir. Faute de place et par manque d'oxygène, des patients atteints du Covid-19 meurent aux portes des urgences. "Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de la ville. Tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Même dans l'un des plus grands de Delhi, il n'y en avait pas. Ils nous ont chassés", regrette l'homme. Submergé par l'épidémie de jour comme de nuit, des hôpitaux ont même fermé leurs grilles : ils n'accueillent plus aucun patient Covid.

Les services d’urgences débordent

Partout, dans la capitale New Dehli, les services d'urgences débordent. Dans un crématorium de la capitale indienne, les crémations s'enchaînent à un rythme jamais vu auparavant. Par manque de place, elles se font dehors dans une cour transformée en brasier géant. Depuis le début du mois d’avril, l’Inde a complètement perdu le contrôle de l’épidémie. Et, entre le 19 et le 25 avril, le pays a enregistré plus de deux millions de nouveaux cas de Covid. La France, comme d'autres pays européens et les États-Unis, se sont engagés à apporter une aide d’urgence à l’Inde.