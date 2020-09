Méditerranée orientale : nouvelles menaces turques envers la Grèce à la veille de manœuvres militaires

"Ils vont comprendre que la Turquie est assez forte politiquement, économiquement et militairement pour déchirer les cartes et les documents immoraux", a déclaré Recep Tayyip Erdogan samedi, faisant allusion à des zones maritimes que la Grèce et Chypre considèrent comme leurs zones économiques exclusives.

Le navire de recherche sismique turc Oruç Reis, en Méditerranée orientale, le 20 août 2020. (TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTRY / HANDOUT / ANADOLU AGENCY / AFP)