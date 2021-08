Grèce : une canicule jamais vue depuis 1987

De violents incendies ravagent les environs d'Athènes, en Grèce. Une cinquantaine de feux de forêt se sont déclenchés en 24 heures à cause d'un épisode caniculaire sans précédent. "Il fait encore 40°C ce soir et la température ne risque pas de baisser en-dessous des 36°C pendant la nuit", explique la journaliste Alexia Kefalas, correspondante à Athènes, en direct pour le journal de 20 Heures de France 2, mardi 3 août. Les rues de la ville sont désertes et les sites archéologiques ont été fermés. Il s'agit de l'été le plus chaud depuis 1987, une canicule qui avait alors fait un millier de morts.

Des coupures de courant

La climatisation est néanmoins plus répandue aujourd'hui, sous réserve qu'elle fonctionne. Il y a beaucoup de coupures de courant. "La Grèce sort de dix années de crise économique et budgétaire, résultat, la modernisation du réseau d'électricité n'a pas été une priorité", rappelle Alexia Kefalas. Alors, le gouvernement demande à la population de ne pas utiliser trop d'électricité. Des points d'eau sont à disposition dans toutes les grandes villes.