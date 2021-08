Grèce : le pays subit sa pire canicule depuis plus de 30 ans

Ce sont des images qui font transpirer. Cela fait 34 ans que la Grèce n'a pas subi une telle canicule. À 9h50, le mardi 3 août, il faisait déjà 42 degrés, et le pic pourrait même atteindre 45 dans la journée. "On ne s'attendait pas vraiment à avoir 40 degrés, on penserait que ce serait plutôt 30, 35", explique une vacancière. Tôt le matin, les touristes se pressent devant l'Acropole. Tous les sites archéologiques grecs sont fermés l'après-midi à cause de ces températures exceptionnelles. Alors, il n'y a que quelques heures pour en profiter, en prenant beaucoup de précautions.

Des incendies déclenchés par la chaleur

Il faut se rafraîchir à tout prix, même le soir. À minuit, il fait encore 34 degrés. "Il fait trop chaud ! Plus que vous ne pouvez l'imaginer !", s'exclame un passant. "On souffre. À chaque fois qu'on sort, on transpire et c'est quelque chose d'assez particulier et [difficile à définir] pour un Français", explique un autre. Ces températures historiques provoquent des incendies à répétition.