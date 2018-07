Grèce : incendies meurtriers autour d'Athènes

26 corps carbonisés ont été retrouvés dans une villa près d'Athènes (Grèce) ce mardi 24 juillet au matin. Ils viennent s'ajouter aux 24 déjà recensés depuis lundi soir. Le bilan est d'au moins 50 morts et 172 blessés, dont 16 enfants, en Grèce et la situation ne semble pas s'améliorer. Toutes les victimes ont été retrouvées dans les environs de Mati, une station balnéaire au bord de l'Adriatique, dans l'est de la Grèce.

600 pompiers mobilisés

D'après les autorités, 25 000 hectares sont déjà partis en fumée. Les pompiers, que l'on distingue à peine au milieu des flammes, semblent parfois démunis devant l'avancée de l'incendie. Ces dernières heures, des centaines de Grecs ont abandonné leur maison. Poussés vers la mer, certains ont même dû fuir par bateau. Cela fait plus de 10 ans que la Grèce n'avait pas vécu pareille catastrophe. En voyage à l'étranger, le Premier ministre, Aléxis Tsípras, a annoncé que 600 pompiers étaient mobilisés.

Le JT

Les autres sujets du JT